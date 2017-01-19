CHP'den Gümüşhane'de 'Sessiz Ayakta Duruyorum' Eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanlığı, yeni anayasa çalışmalarını protesto etmek için 'Sessiz ayakta duruyorum' eylemi gerçekleştirdi.



Atatürk Caddesinde bir araya gelen partililer yaklaşık 10 dakika boyunca ellerinde yazılı dövizlerle eylemini gerçekleştirirken, yoldan geçen çok sayıda vatandaş olayın ne olduğunu anlamak için dövizlerde yazılanları okudu.



İl Başkanı Bedri Ağaç, Merkez İlçe Başkanı Teknik Saraçoğlu, Kadın Kolları Başkanı Belgin Çakır ve yaklaşık 15 partilinin katıldığı eylemde dövizler taşıdı.



Eylemin ardından bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, yeni anayasa çalışmalarının Türkiye'yi tek adam yönetimine götüreceğini, meclisi etkisizleştireceğini, özgürlük ve kazanımları yok edeceğini iddia ederek, "Demokrasiyi bitirecek girişim olarak gördüğümüz değişiklik çalışmalarına karşı tepkimizi göstermek ve olası referandum oylamasında hayır vereceğimizi şimdiden ortaya koymak maksadıyla 10 dakika 'Sessiz Ayakta Duruyorum' etkinliği gerçekleştirdik" dedi. - GÜMÜŞHANE