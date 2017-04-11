CHP'den gayrimüslim azınlıklara oruç yemeği



İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından bugün düzenlenen etkinlikte Paskalya Bayramı öncesinde gayrimüslim azınlıklara oruç yemeği verildi.

Türkiye'de yaşayan ve 16 Nisan Pazar günü Paskalya Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan gayrimüslim azınlıklar için CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından bir etkinlik düzenlendi. CHP İl Başkanlığı'nın organizesiyle, Şişli'de bulunan bir otelde yaklaşan bayram öncesinde gayrimüslim azınlıklara oruç yemeği verildi. Akşam üzeri başlayan etkinliğe CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ile Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve gayrimüslim vatandaşlar katıldı.

Yemek öncesinde CHP'li isimler sırayla kürsüye gelerek, gayrimüslim vatandaşlara hitaben birer konuşma yaptı. Milletvekilleri Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanı Cemal Canpolat, Belediye Başkanı Hayri İnönü, gayrimüslimlerin dini bayramlarını kutlarken, 16 Nisan'da gerçekleşecek referandum için sandığa gitme çağrısında bulundu. Katıldığı başka bir toplantı nedeniyle oruç yemeği etkinliğine geç kaldığını ifade eden Başkan İnönü, katılımcılardan özür diledi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan İl Başkanı Canpolat, bayram kutlaması ile birlik ve beraberlik mesajı içeren konuşmasında Hrant Dink'in öldürülmesine de değinerek, "Bütün uluslararası sermayelerin çabalarına rağmen, bizi ayrıştıramayacakları kadar güçlü bağlarımız var. Bu bağlara sahip çıkamadığımızı biliyorum. Mesele, gene benim hemşehrim olan Sayın Hrant Dink'e sahip çıkamadığımız için bir kez daha özür diliyorum sizden. Sizinle beraber aynı sofrayı paylaşmak için burada bir aradayız" dedi.Konuşmaların ardından CHP'liler ve gayrimüslim azınlıklardan oluşan vatandaşlar birlikte oruç yemeği yedi.