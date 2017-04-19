CHP'den Flaş Referandum Çıkışı: Meclis'ten Çekilebiliriz

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke referandum tartışmaları konusunda açıklama yaptı.

"ŞAİBELİ SONUÇLARI TANIMIYORUZ"

CHP'nin yol haritası üzerine bilgiler veren Böke, "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anayasa değişkliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir dizi hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Referandum yenilenmelidir, tekrar edilmelidir. CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır." dedi.

"İRADEMİZ GASP EDİLMİŞTİR"

Böke, "Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" diye konuştu.

"MECLİS'TEN ÇEKİLME DE OLABİLİR"

Bir gazetecinin "Nedir bunlar" şeklindeki sorusuna ise Böke "Bunların içine Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de girer" diye yanıt verdi.