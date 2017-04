CHP'den Çekilme Açıklaması

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, YSK'nın 'mühürsüz oy kararına' karşı CHP'nin 'üzerine düşen her şeyi' yapacağını duyurdu. Böke "Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna çekilme de dahildir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ilerleyen saatlerde, CHP'nin Meclis'ten çekilip çekilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Gök, 'MYK'da bunun doğru olmadığı kararına varıldı' dedi.