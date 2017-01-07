CHP'den Çağrı Merkezi Çalışanları Raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda faaliyet yürüten Emek Büroları tarafından çağrı merkezi çalışanlarına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlandı.



Kamuoyuyla paylaşılan raporda, emek alanının artık yalnızca fabrikada kol emeği ile çalışan veya tarım alanında çalışan işçiye indirgenemeyeceği vurgulandı.



Türkiye'de 50'den fazla ilde bin 200'ü aşkın çağrı merkezi bulunduğunun altı çizilen raporda, "85 bini aşkın vatandaşımızın çalıştığı çağrı merkezlerinin sektörel pazar büyüklüğü 4,45 milyar lirayı geçmiştir." denildi.



Çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 5'inin 18-20, yüzde 34'ünün 21-24, yüzde 40'ının 25-29, yüzde 21'inin de 30 yaş ve üzerinde olduğu belirtilen raporda, çalışanların yüzde 64'ünün kadın olduğu aktarıldı.



Raporda, günümüzde değişen çalışma mekanları ile çalışanların işe girişten çıkışa kadar kapalı alanlarda kaldığı belirtilirken, "Emek Büroları, tüm emekçilerin olduğu gibi, çağrı merkezi çalışanlarının da gün ışığı hakkını savunmaktadır. Bu amaçla çalışanlara gün içinde belirli ve sık aralıklarla ara verme, dışarıya çıkarak gün ışığı ile temiz hava alma imkanı sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.



Çağrı merkezi çalışanlarının sürekli aynı sözlerin tekrarı ve yeniden üretimin sağlanamaması nedeniyle yaptıkları işe ve kendilerine yabancılaştığı da ileri sürülen raporda, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu durum, çağrı merkezi emekçilerinin kendi tabirleri ile robotlaşmaya neden olmaktadır. Emek Büroları, çalışanların sağlık sorunlarının çözümü için çağrı merkezlerinde mutlaka daimi psikolog ve iş yeri hekimi bulundurulmasını savunmaktadır. İş Kanunu 63'ncü maddeye göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Ancak ülkemizde çoğu sektörde olduğu gibi pek çok çağrı merkezinde de emekçiler yasal sürelerin üzerinde çalıştırılmaktadır. Altı buçuk saatten fazla süreli işlerde bir buçuk saat ara dinlenmesi verilmelidir. Emek Büroları, çağrı merkezi çalışanlarının yıpranma payı hakkına kavuşabilmesi adına Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını savunmaktadır."