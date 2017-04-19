Meclis'ten Çekilme Sinyali Veren CHP: MYK'da 'Sine-i Millet' Önerisi Benimsenmedi

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, 16 Nisan referandum sonucunu tanımadıklarını söyledi; ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. Her türlü deyince, Meclis'ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de buna girer'' dedi. Böke'nin, açıklamasının ardından bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi. Levent Gök, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda 'sine-i millet' konusunun tartışıldığını ancak doğru olmayacağına karar verdiklerini açıkladı.

"CHP, GAZİ MECLİSİ KORUYACAKTIR"

Gazeteciler, Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Gök'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin "Meclis'ten de çekilmeyi düşünebiliriz" şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Partilerine, toplumun değişik kesimlerinden Meclis'ten çekilme önerisi geldiğini belirten Gök, "Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır. CHP elindeki bütün meşru imkanları kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlılığı içinde olacaktır" dedi.

"CHP MECLİS'TEN ÇEKİLECEK Mİ?" SORUSU GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, öğlen yaptığı açıklamada "İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz'' demişti.

Böke'nin ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer'' ifadeleri CHP Meclis'ten çekilecek mi? sorusunu gündeme taşımıştı.

YSK'NIN KARARLARI TARTIŞILIYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum yapılırken, mühürsüz oyların da kabul edileceğini açıklaması, sonuçların geçerliliğini sorgulamaya kadar varan tartışmalara yol açtı. Mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının gerekçesini açıklayan YSK, "Seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç yaratacağı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP İPTAL İÇİN BAŞVURU YAPMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'ya referandumun iptali için başvurmuştu. Tezcan, "Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" demişti.