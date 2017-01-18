CHP'den "Ayağa Kalkıyoruz" Eylemi

CHP Edirne İl Teşkilatı üyeleri, "Ayağa Kalkıyoruz" eylemi düzenledi.



Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve partililer, "hayır" yazılı pankart açtı.



CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse, cumhuriyet ve demokrasinin yaşaması için "hayır" diyeceklerini belirten bir konuşma yaptı.



CHP'liler, konuşmanın ardından alandan ayrıldı.