CHP'den 'Atatürk'e Hakaret' İddiasıyla Suç Duyurusu

CHP Zonguldak Gençlik Kolları Başkanı Ali Bleda Akın, esnaf F.Y. hakkında sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Akın, partide düzenlediği basın toplantısında kentte esnaflık yapan F.Y.'nin, Facebook hesabında Atatürk ile birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını söyledi. Akın, "Bu şahıs ayrıca Kurtuluş Savaşımızın kahramanı ve Cumhuriyetimiz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de hedef alacak kadar ileri gitmiştir. Bunun üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu hakaret ve tehditlerin, CHP'ye yönelik bugüne kadar sürdürülen saldırgan tutumundan güç ve cesaret aldığını düşünüyoruz" dedi.



Akın, söz konusu kişinin Facebook hesabında, "CHP lideri çıkıp 'Bu anayasa kan dökmeden olmaz' derse, o zaman kan dökmek nasıl olurmuş bu insanlar gösterir. Çanakkale, 15 Temmuz ruhu o zaman devreye girer. Biz bunların kanlarını bu kutsal topraklara da dökmeyiz. Lağım çukurlarına dökeriz. Niye? Bu kutsal topraklara bile onların kanı yakışmaz" diye yazdığını söyledi.



Akın, aynı kişinin 8 Nisan'daki paylaşımında ise Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana koyup yaptıklarını iddia ettiklerinden bahsederek "Kim diktatör?" diye yazdığına da işaret ederek yaptıkları suç duyurusunu takip edeceklerini söyledi.



- Zonguldak