CHP'den Anayasa Değişiklik Teklifi Protestosu

TBMM Genel Kurulunda CHP milletvekilleri ayağa kalkarak anayasa değişikliğini protesto etti.



TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP milletvekili görüşmeler sırasında bir dakika ayakta durma eylemi yaparak anayasa değişiklik teklifini protesto etti. - ANKARA