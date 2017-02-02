CHP'de "Referandum" Toplantısı

CHP İzmir İl Başkanlığı, belediye başkanlarının katılımıyla "referandum" gündemli toplantı düzenledi.



CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP'li bazı ilçe belediye başkanlarının katılımıyla il başkanlığında yapıldı.





Toplantı sonrası açıklama yapan Kocaoğlu, "hayır" kampanyasına yoğun bir şekilde katılacağını belirtti.



Kocaoğlu, devletin güçlenmesi, terörün bitmesi, ekonominin düzelmesi, dış politikada istikrar ve komşularla ilişkilerin normalleşmesi, demokrasi, barış, adalet ve cumhuriyetin devamı için çalışacağını kaydetti.



CHP İl Başkanı Güven de belediye başkanlarıyla ülkenin geleceği için dönüm noktası olarak gördükleri referandumda yürütecekleri "hayır" kampanyasını konuştuklarını ifade etti.