CHP'de Referandum Çalışmaları Devam Ediyor

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına çok kısa bir süre kalırken Malatya'da da 'Hayır' kampanyası yürüten CHP, çalışmalarına son sürat devam ediyor.



CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ile birlikte referandum gezilerini sürdürüyor. Son olarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey, Konak, Yeşilyurt, Alişar ve Özalper Mahallelerini gezen CHP'liler vatandaşlara referandum da hayır oyu kullanmalarını istedi. Yaklaşık 2 aylık bir süreçte referandum çalışmaları sürdürdüklerini belirten Kiraz, bu kapsamda Eveti savunanların kendilerine neden evet dedikleri yönünde bir savunma yapamadıklarını savundu. CHP olarak bu referandum da farklı bir yöntem denediklerini kaydeden Kiraz, "Onlar şu eski alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar, bir başka partiyi eleştiriyorlar, bir başka lideri eleştiriyorlar. Ama biz olayın başından beri hem Malatya'da hem Türkiye'nin dört bir yanında şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki bakın parti bayraklarımız yok, parti rozetlerimiz yok, parti kimliğimizi bir tarafa bıraktık. Bu değişiklik hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla Anayasa metinleri toplumların uzlaşma metinleridir. Toplumun her bireyin vatandaşın değişikle neler getirilmek isteniyor bilmesi ve ona göre karar vermesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.



Herkesin partili kimliğini bir tarafa bırakması gerektiğini dile getiren Kiraz, "Bu bir parti seçimi değil, bu bir lider seçimi değil, burada hiç kimseyi seçmeyeceğiz. Evet de çıksa hayır da çıksa partiniz kaybetmeyecek yada kazanmayacak. Bunun için bu maddeleri oylarken bundan sonra ülkemiz nasıl yönetilecek buna karar vereceğiz. Biz ülkemizin bir vatandaşı olarak ülkemizin bizim seçtiklerimiz tarafından yönetilmesini, bütün yetkilerin bir tek kişide toplanmasının doğru olmadığını, bu tek kişi kim olursa olsun yetkilerin tek kişiye verilmesinin doğru olmadığını ifade ediyoruz" dedi.



CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ise "Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için nereye gideceği belli olmayan bir rejime değil, parlamenter rejimi daha da güçlendirecek bir sisteme ihtiyacımız var" diye konuştu. Halk oylamasına sunulan 18 maddelik değişikliğin Anayasanın 97 maddesini etkilediğini öne süren Pektaş, "Sadece 18 maddelik bir değişiklik değil. Anayasanın iptal edilen maddeleri var değiştirilen maddeleri var. ve bunlar sistemin özü ile ilgili maddeler. Kimseye hesap vermedikleri bir sistem getirmek istiyorlar. Şu referandum un adil bir referandum olduğunu söylemek mümkün mü, her yerde 'Tabi ki evet' pankartları var bizler Hayır pankartlarımızı asamıyoruz. Devletin tüm makamları evet için çalışıyor. Bu kadar adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir seçimin sonucunun adil olacağını söylemek mümkün değil" diye konuştu.



Öte yandan Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş ve İl Başkanı Enver Kiraz, İzmir'den Malatya'ya tayin olan Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı da ziyaret etti. - MALATYA