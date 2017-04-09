CHP'de Referandum Çalışmaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte referandum çalışmaları kapsamında Galericiler ve Sanayiciler Sitesini ziyaret etti.



İlk olarak Galericiler Sitesini ziyaret eden CHP heyeti adına bir konuşma yapan Ağbaba, yeni sistem ile birlikte meclisin işlevsizleştirileceğini iddia ederek, "Dünyanın her tarafında kanunu meclis yapar ancak bu yeni sistem ile meclisin bu görevi elinden alınıyor. Dünyanın her yerinde bütçeyi de meclis yapar ancak yine bu yeni düzenleme ile meclisin bu görevi de elinden alınıyor. Yine mevcut sistemde bakanlar meclisten seçiliyordu ancak bu yeni düzenleme ile bakanlar artık milletvekillerinin arasından seçilemeyecek" ifadelerini kullandı.



CHP heyeti daha sonra Sanayiciler Sitesini ziyaret ederken heyet adına burada da bir konuşma yapan Ağbaba, referandum sürecinin yaklaştığını hatırlatarak, "Bu bir genel seçim değil, bu referandum da Türkiye gelecekte nasıl yönetilecek o belirlenecek. Bunun için herkesin sandığa gidip oy kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu. - MALATYA