CHP'de İstifa

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hiç kimsenin CHP'nin kurumsal kimliğinden büyük olmadığını belirtti.



Kiraz, CHP il yönetim kurulu üyeleriyle parti binasında açıklamalarda bulundu.



CHP Akçadağ ilçe Başkanı ve bazı ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifasını değerlendiren Kiraz, kişisel menfaatlerin bir tarafa bırakılarak, ülke menfaatlerinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.



Örgüt içinde yapılan bazı değerlendirmenin partiye zarar verdiğini belirten Kiraz, "Kamuoyuna yapılan açıklamanın doğru olmadığını gördük. Oradaki ilçe başkanımız kendi bireysel beklentisi, bir iş talebinin yerine gelmemesi çerçevesinde böyle bir karar aldı. Hiç kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden büyük değil. Genel Başkanımızdan buradaki çaycıya kadar, hepimiz CHP çatısı altında bir yerlere gelmişsek, CHP sayesinde o makama gelmişiz." ifadelerini kullandı.



CHP Akçadağ ilçe örgütündeki istifaları kabul ettiğini aktaran Kiraz, istifa eden ilçe başkanına partiye verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, ilerleyen günlerde Akçadağ'a ilçe başkanı ataması yapacaklarını kaydetti.