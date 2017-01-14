CHP Çorum Teşkilatları Gazetecilerle Biraraya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına kahvaltı verdi.



Kahvaltı programına CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludure, CHP İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Özgür Kılıç, parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı.



Basının demokrasinin en temel unsurlarından birisi olduğunu dile getiren CHP merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, "Demokratik toplum düzeni diğer temel unsurlar ve basının katkısıyla sağlanabilir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk; "Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarlamada, bir millete gereksindiği fikir gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir" diyerek basının toplumun aydınlatılmasında rolünü en güzel şekilde açıklamıştır" dedi.



Basının milletin sesi olma sorumluluğunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz koşulunun basın özgürlüğü olduğunu dile getiren Suludere, gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş aynı zamanda bir kamu görevi olduğunu ifade etti.



Bağımsız ve özgür basının halkın haber alma hakkının ve demokrasinin de teminatı olduğunu, gazetecilerin kamu oyunun gözü, kulağı, vicdanı olduğunu kaydeden Suludere, basının demokratik ülkelerde dördüncü kuvvet olduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM