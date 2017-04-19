CHP Çok Bozdu! Daha Bozmaz Dedik Yine Bozdu

CHP'li bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan'CHP videosu'paylaşım rekoru kırıyor. Çok önceleri çekilen video, yıllar geçse de CHP'de aslında çok şeyin de değişmediğini gözler önüne serdi.'KEMAL İSTİFA SESLERİ'16 Nisan gecesi referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yürütülen kampanyayı beğenmeyen bir grup partili, CHP Genel Merkezi önünde parti yönetimini protesto etmiş, grup '...