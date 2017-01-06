CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran Açıklaması

CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, "Yetki sahibi olanlar, kadrolarını gözden geçirmeli, aksi takdirde ülkemizi hedef alan bu tür saldırıların çok daha vahim noktalara taşınması ihtimalini önleyemeyiz" dedi.



Başkan Ekrem Oran, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen, bir polis memurunun ve bir adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan kaos ortamının asla başarıya ulaşamayacağını vurguladı.



Toplumun hassas noktalarının hedef alındığına dikkat çeken Oran, "Beşiktaş, Kayseri, sonrasında yılbaşı gecesi Reina saldırısının üzüntüsünü daha üzerimizden atamadan, şimdi de İzmir Adliyesi'nde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan polisimiz Fethi Sekin'in dikkati ve kahramanca müdahalesi sonucunda büyük bir facia önlendi. Ülkemizin her alanda ciddi tehdit ve saldırı altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin bütünlüğünü, geleceğimizi hedef alan bu saldırılar, asla amacına ulaşamayacaktır. Nereden ve kimden gelirse gelsin, terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Fakat sadece lanetleyen demeçler vererek, yaşadığımız felaketleri dindiremediğimiz de ortadadır. Yetki sahibi olanlar, sorumlu makamları işgal edenler, kadrolarını gözden geçirmeli ve gerekli değişiklikleri derhal yapmalıdırlar. Aksi takdirde ülkemizi hedef alan bu tür saldırıların çok daha vahim noktalara taşınması ihtimalini önleyemeyiz. Türk ulusu bu karanlık süreci atlatacak, bilgi ve kültür birikimine sahiptir. Tarihin hiçbir döneminde bu tür kahpe girişimlere boyun eğmemiştir ve teslim olmamıştır" açıklamasını yaptı. - İZMİR