CHP Çanlı Gazetecileri Ağırladı

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın Çanlı basın mensupları için kahvaltı düzenledi.



Çan'da hizmet veren tüm yerel basın mensuplarının katıldığı kahvaltı Kale Seramik Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Gazeteciler gününü kutlayan CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, katılan davetlilere teşekkür ederek, ajanda armağan etti. - ÇANAKKALE