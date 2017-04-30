CHP Çankırı İl Başkanı Tatlıcı İstifa Etti

CHP Çankırı İl Başkanı Fikret Tatlıcı, 10 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.



CHP Çankırı İl Başkanlığı sosyal medya sitesinden yapılan açıklamada, Fikret Tatlıcı'nın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.



Tatlıcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, olağan il kurultayına kadar geçici olarak İlhan Tekin'in il başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.