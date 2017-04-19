CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halkoylaması konusunda, toplumun bütününü ilgilendiren anayasanın, bu kadar oyla vicdan, ahlak ve siyasal anlamda karşılığının olmadığını savundu.



Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonucu futbol skoruna benzettiğini ifade eden Sarıbal, o zaman tribünlerin de sesinin dinlenmesi gerektiğini söyledi. Sarıbal, "Tribünlerin sesini kesip, sadece skora bakıyorsanız skor her şeyi göstermez. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon'da tribünün sesini dinleyeceksin. Hakemle, hakemin kurnazlığıyla skor yapabilirsin ama tribün gerçeğini değiştirmez." dedi.



Sarıbal, YSK'nın suç işlemeye devam ettiğini ileri sürerek, "Toplumun bütününü ilgilendiren anayasanın, bu kadar oyla ne vicdan ne ahlak ne de siyasal anlamda karşılığı var." dedi.



CHP'li Sarıbal, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Karyağmaz köyünün, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Yalıntaş beldesinin 2 kilometre yakınına taşınmak istendiğini söyledi.



Karyağmaz köyünde şu anda 310 nüfus, yaklaşık 100 konut bulunduğunu ifade eden Sarıbal, köyün taşınmak istendiği yerin, "Toprak bozuk. Verimli olmaz, makilik" denilerek 2B alanından çıkarıldığını belirtti. Sarıbal, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2004'te buraya yüz bin çam fıstığı ağacı diktiğini, şimdi bu ağaçların 8-10 metre yüksekliğe eriştiğini anlattı. Orhan Sarıbal, 2015'te ise yol açmak için meşe ve çamların kesildiğini öne sürdü.



Bu alana 404 villa tipi konut yapılacağını öne süren Sarıbal, "Bunun içinde Kemalpaşa Belediye Başkanı, Orman Bakanlığının bölge yetkilileri, siyasiler var. Yağma, talan ve rant. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu göreve çağırıyoruz. Rant sağlamak için kendi elinizle diktiğiniz ormanı yok ediyorsunuz. 404 villa yapıyorsunuz. Kim yapıyor? TOKİ."diye konuştu.