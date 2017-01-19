CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Başbakan Binali Yıldırım'ın sistem değişikliği olduğunda kabinede MHP'den de bakanların olabileceğine ilişkin sözlerine yönelik, "Elbette MHP'den de alır, bunun bir diyet borcu olacaktır. Kendini yurtsever olarak gören MHP'nin bu kadar kolay ülkenin değerlerinden vazgeçiyor olması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. O yüzden oradan da seçebilir." dedi.



Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Hrant Dink'in ölümünün üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Cinayet meçhul kalmadı, öldüren bulundu ancak onun tetikçi olduğunu biliyoruz. Arkasındakilerinin de çözülmesi gerekir." diye konuştu.



FETÖ/PDY kapsamında kamu, kurum ve kuruluşlarda personel çıkarmaların devam ettiğini anlatan Sarıbal, İstanbul il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknoloji mühendisi, veteriner hekim ve tekniker toplam 15 kamu çalışanın görevden uzaklaştırıldığını ileri sürdü.



Görevlerine bağlı, kamu hizmetini layıkıyla yerine getiren son derece tecrübeli insanların görevlerinden alındıklarını iddia eden Sarıbal, "FETÖ kapsamında çok sayıda insan işinden oluyor, elbette suçu olanlar cezalarını çeksin ama kim suçlu, kim suçsuz bilmiyoruz, suçluyu, suçsuzu ayıracak hukuk sistemi yok. Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir. Yapılan uygulamalar ülkemizin bu kimliği ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Sarıbal, işinden edilen insanların bir an önce soruşturulmalarının yapılıp, suçları yoksa görevlerine iade edilmeleri gerektiğini bildirdi.



Anayasa değişiklik teklifi



Anayasa değişikliğine değinen Sarıbal, "Milletten aldığımız yetkiyle, 'Biz bunu beceremiyoruz' deyip yetkiyi birilerine teslim ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın sistem değişikliği olduğunda MHP'den de kabinede bakan olabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Sarıbal, şunları söyledi:



"MHP kulislerinde şöyle bir şey dönüyor, muhalif olanlar, 'Mecliste direneceğiz, referandumda tabanımız buna müsaade etmeyecek, bu da olmazsa başkanlık sistemi içinde yer alacağız, onun elini, kolunu bağlamaya çalışacağız.' diyorlar. Elbette MHP'den de alır, bunun bir diyet borcu olacaktır. Kendini yurtsever olarak gören MHP'nin bu kadar kolay ülkenin değerlerinden vazgeçiyor olması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. O yüzden oradan da seçebilir, ailesinden de seçebilir, önü açık, bir kriter yok. Bu Meclis artık olmayacak, 600 değil, bin 600 milletvekili de olsa bu iş olmayacak."