CHP Bursa Milletvekili: AB'den Sonra En Çok Yağ İthal Eden Ülkeyiz

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'nin AB'den sonra dünyada en fazla ayçiçeği, yağ türevleri ithal eden ülke olduğunu belirterek, "Bu, petrol, doğalgaz yani enerji için verdiğimiz rakamdan sonra Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi." dedi.



Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ayçiçeğinin stratejik ürünlerden biri olduğunu belirterek, Türkiye'de bitkisel yağın en önemli kaynağının bu ürün olduğunu söyledi.



Ülke çiftçisinin yaşamı ve geliriyle ülke topraklarının değerlendirilmesi adına kıymetli bir ürün olan yağlık ayçiçeğinin yıllık 1 ila 1,5 milyon ton arasında, çerezlik ayçiçeğinin ise 150-250 bin ton arasında üretildiğini hatırlatan Sarıbal, Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacını karşılamak için ise yıllık yaklaşık 4-4,5 milyon ton yağlı tohum ve türevlerinin üretilmesi gerektiğini kaydetti.



Sarıbal, "AB'den sonra dünyada en fazla ayçiçeği, yağ türevleri ithal eden ülkeyiz. 2002-2015'te 56 milyon ton yağlı tohum türevleri ithal etmişiz ve bunun karşılığında 32 milyar 318 milyon dolar para vermişiz. Bu, petrol, doğalgaz yani enerji için verdiğimiz rakamdan sonra Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi." diye konuştu.



Türkiye'nin, bitkisel yağ ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin ithalatla karşılandığını anlatan Sarıbal, "Yani bitkisel yağda tamamen dışa bağımlı bir hal almış durumdayız." görüşünü ileri sürdü.



Trakya Birliğin ayçiçeği piyasasındaki payının düştüğüne de dikkati çeken Sarıbal, yağlı tohumlarda üretim planlamasının yapılması, sübvanse ve destekleme ödemelerinin ise artırılması gerektiğini ifade etti.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, Suriye politikasına ilişkin sözleri anımsatılarak, bu konudaki değerlendirmesi sorulan Sarıbal, "Suriye politikası başından beri yanlıştı. IŞİD, El Nusra, El-Kaide bütün terör örgütlerinin Ortadoğu'da cirit atmalarının temel nedeni Suriye meselesidir. Suriye krizi bilerek suni ve yapay olarak yaratılmış, herkesin kafasının arkasında ajanda olan bir süreç." yanıtını verdi.