CHP Bursa Milletvekili İrgil Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Sayı çok olmayabilir ama Mart'ta öğretmen ataması olacağını düşünüyorum." dedi.



İrgil, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin gündeminde anayasa değişikliği olmasına rağmen, yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren konularla ilgili gündeminde bulunduğunu belirtti.



400 bin öğretmen adayının atama haberi beklediğini anlatan İrgil, "Fakat 15 Temmuz'dan sonra sadece Güneydoğu Anadolu ile kalkınma bölgelerindeki illerde 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı." diye konuştu.



İrgil, bu öğretmenlere 6 yıl aynı yerde kalma şartı getirildiğini, bu nedenle ailelerin ayrı olduğunu vurgulayarak, ailelerin ayrı kalmaması için eş tayini istediklerini kaydetti.



Milli Eğitim Bakanlığının bu talebi Maliye Bakanlığına ilettiğini aktaran CHP'li İrgil, "Sözleşmeli öğretmenler kendi aralarında eş tayini olabilecek. Biz de bunun bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



CHP'li İrgil, öğretmenlerin şubat atamasının yapılması gerektiğini vurguladı.



Şubat ayına 10 gün kalmasına rağmen, henüz Hükümetten bu atamayla ilgili haber gelmediğine işaret eden İrgil, "Milli Eğitim Bakanlığı bu atamayı istiyor ama Maliye Bakanlığı, tulumbada su bittiği için istemiyor. Ancak referandum süreciyle bunun yolu açılabilir. Sayı çok olmayabilir ama ben Mart ayında öğretmen ataması olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Ceyhun İrgil, atamaların torpil olmaması için, sözlü sınav yerine KPSS sınavı ile yapılması gerektiğini bildirdi.



KHK ile kapatılan 20 üniversitedeki 65 bine yakın öğrencinin açıkta kaldığını kaydeden İrgil, bu öğrencilerin bazılarının farklı üniversitelere yerleştirildiğini, ancak onlara da ayrımcılık yapıldığını ileri sürdü.



İrgil, KHK ile kadrosuz kalan 15 bine yakın genç akademisyenin bu sorununun da giderilmesi gerektiğini vurguladı.



Ceyhun İrgil, Hükümete, "Müfredat konusunda samimi iseniz, bunun en iyi tartışılacağı yer TBMM Genel Kuruludur. Bu konuyla ilgili Mecliste genel görüşme açılsın ve müfredat orada tüm detaylarıyla tartışılsın." çağrısında bulundu.