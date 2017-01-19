CHP Bursa Milletvekili İrgil Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "İnsanların bu kadar canı yanıyorken, bu kadar ekonomik sıkıntıları varken, bizlerin burada sadece bir ya da birkaç kişinin veya partinin gelecek hesaplarıyla ilgili ülkenin bekasını tehlikeye atmamız kabul edilebilir bir şey değil." dedi.



İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, olası referandumdan kaynaklı kutuplaşma ve çatışma iklimi ihtimali nedeniyle endişe duyduklarını dile getirdi.



Bunun sokağa da yansıyacağı endişesini taşıdıklarını ifade eden İrgil, "Toplumun birçok önceliği varken, eğer gizli ajanda yoksa, 2019'dan önce hayata geçmeyecek birçok pratik için insanlarımız bu gergin ekonomik, siyasal ve psikolojik atmosferde daha gergin ve çok akut, acele bir soruna doğru itekleniyor." diye konuştu.



Ortadoğu'daki ve ülkedeki gelişmelere dikkati çeken İrgil, "İnsanların bu kadar canı yanıyorken, bu kadar ekonomik sıkıntıları varken, bizlerin burada sadece bir ya da birkaç kişinin veya bir grubun ve partinin gelecek hesaplarıyla ilgili ülkenin menfaatlerini, bekasını tehlikeye atmamız hiç kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.



Son olarak Bursa'da bir grevin ertelendiğini veya ayağa kalkma eyleminin de valilik kararıyla yasaklandığını aktaran İrgil, "Artık kimin yetki alanı nerede, hangi konu ne zaman yasaklanacak belli değil. Bu psikoloji, bu iklim ülkeyi iç çatışmaya götürüyor. Bütün siyaset bu iklimden, bu gidişattan sorumludur. Bu iç çatışmadan hepimiz zarar göreceğiz." ifadelerini kullandı.



İrgil, akademisyenlerin ve siyasilerin 30 yıl boyunca bir anayasa üzerinde uzlaşıp bunu yazamadığını kaydederek, Mecliste görüşülen anayasa değişikliği teklifinin ise bir vesayet sonucu önlerine geldiğini ileri sürdü.



Başbakan Binali Yıldırım'ın, kabinede MHP'li bakanların olabileceği şeklindeki sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan İrgil, bütün anayasalarda pazarlık olduğuna dikkati çekerek, "Her anayasanın arkasında bir pazarlık vardır. Ama bu pazarlık toplumun birbiriyle olan pazarlığıysa mantıklı bir yere ulaşır. Çıkar gruplarının, siyasi partilerin, bireylerin pazarlığıysa o zaman toplumun yararına olmaz. Bu kuşkular hep dile getirilmişti, getiriliyor. Sadece Başbakanın açıklaması bu kuşkuların teyit edilmesi oluyor. Başkalarını da duyacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.