CHP Balıkesir Milletvekili Tüm: 'Anayasa Değişikliğiyle, Kuvvetler Ayrılığı Yok Edilmektedir'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "Anayasa değişikliğiyle, demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir." dedi.



Tüm, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bazı sivil toplum kuruluşlarının imzasının bulunduğunu ve kendisinin katıldığını belirttiği metni okudu.



Anayasa değişiklik teklifinin "bir rejim değişikliği" olduğunu öne süren Tüm, "15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına, ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme girişimidir. Yapılmak istenen, parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir." diye konuştu.



Değişikliğin "Cumhuriyetin kurucu değerlerine yapılan bir saldırı" olduğunu savunan Tüm, "Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine almakta, böylece demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir. Oysa ki gerçek demokratik başkanlık sistemlerinde güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır." ifadesini kullandı.



Tüm, bu değişiklik gerçekleşirse parlamentonun "sadece bir vitrin olarak kalacağını" öne sürerek, şunları kaydetti:



"Bakanların seçilmesinden yargının ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dek her şey tek adamın eli ve emriyle gerçekleştirilecektir. İçinde bulunduğumuz OHAL koşulları, Anayasa değişikliği için asla uygun bir ortam değildir. Başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, sağduyusuna her zaman güvendiğimiz yurttaşlarımızı, hukuk devletinin temel koşulu olan yargı bağımsızlığının tümden yok edilmemesi için göreve çağırıyoruz.



AKP vekillerine sesleniyoruz; parlamento çoğunluğunuz yasa yapmaya yetebilir ancak halkın çoğunluğunun gönlünü yapmaya ve insan haklarına dayalı hukuk devletini yaratmaya yetmez. Cumhuriyetimizin mayasında diktatörlük yoktur. Cumhuriyet, yalnız emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın değil, halkı kul sayan zihniyete karşı kazanılmış bir zaferin ürünüdür. Bu gerçeği, değişikliğin destekçisi olan MHP'ye özellikle anımsatmak isteriz."