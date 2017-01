CHP'li Tüm: Güvenlik Toplantılarından Somut Bir Durum Ortaya Çıkmıyor

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, terör olaylarına değinerek, "Güvenlik toplantılarının sonucunda, birlik mesajı dışında çözüme dönük somut bir durum ortaya çıkmamaktadır. Bu toplantıların amacı devletin aksayan tarafını ve sorumlu kişileri ortaya çıkarmak olmalıdır." dedi.



Tüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör olayları nedeniyle Türkiye'nin her alanında korku ve karamsar bir hava yaratıldığını, insanların can ve mal güvenliği kalmadığını belirtti.



Yaşanan terör olaylarının ardından sorunun çözümüne ilişkin de açıklamalar duymak istediklerini anlatan Tüm, "Katil yabancı bir ülkeden geliyor ve ülkemizi kana buluyor. Yani sınırlarımızdan her isteyen terör örgütü, istediği gibi çok rahat girip çıkmaktadır. Güvenlik toplantılarının sonucunda, birlik mesajı dışında çözüme dönük somut bir durum ortaya çıkmamaktadır. Bu toplantıların amacı devletin aksayan tarafını ve sorumlu kişileri ortaya çıkarmak olmalıdır." diye konuştu.



Halkın arasına kin ve nefret tohumları ekecek, eylem ve söylemlere asla izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Tüm, nefret suçlarına karşı daya duyarlı olunması, güvenlik ve istihbarat örgütlerinin gözden geçirilmesini istedi.



Laiklik karşıtı eylem ve söylemlere izin vermeyeceklerine işaret eden Tüm, "Demokrasi ve özgürlüklerin yaşamın her alanında var olduğu, parlamenter demokrasimizin daha da güçlendiği, insan haklarının ihlal edilmediği, barış ve kardeşliğin yaşama geçtiği çağdaş bir ülkeyi birlikte kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa değişikliği çalışmalarına değinen Tüm, bu çalışmadan vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.