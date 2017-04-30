CHP Baden-Württemberg Birliği: Tarih, atını geri alan Köroğlu'nu yazar



Hakan Aytaş Köln, 30 Nisan (DHA) - Almanya'daki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Birlikleri üyeleri, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında mühürsüz oyların geçerli sayılması ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun referandumun iptali başvurularını reddetmesini protesto etti.



Almanya'nın değişik eyaletlerinden gelen CHP'liler, Köln'deki Merkez Tren Garı önünde toplandılar. Ellerinde CHP bayrakları ve 'Hayır' yazılı dövizler bulunan grup sık sık YSK aleyhine sloganlar attı. İlk konuşmacı CHP NRW Birliği Genel Sekreteri Cemalettin Özer, referandum sürecinde yaşananları Almanca anlattı.



Tarih, atını geri alan Köroğlu'nu yazar



CHP Baden-Württemberg Birliği Başkan Yardımcısı Şirin Üstün ise Türkçe konuşmasında, referandum sürecinde 'Evet' tarafının devletin her türlü imkanından faydalandığını ve eşit bir kampanya yürütülemediğini ifade etti. Sözlerini, 'Bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız' diyerek sürdüren Üstün, 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' sözüne göndermede bulunarak şunları söyledi 'Genel Başkanımızın tabiriyle mühür yoksa sözümüz bitmemiştir. Şunu da kimse unutmasın, Üsküdar'a geçen ve çalınan atını geri alan Köroğlu'dur. Tarih çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar, tarih atı çalan hırsızı asla ve asla yazmaz.' Herkesi duyarlı olmaya çağıran Başkan Yardımcısı Şirin Üstün, 'Yalanın gerçeği yuhaladığı bir dönemden geçerken bizler haktan ve halktan yana olan tavrımızı devam ettireceğiz' dedi.



Birlik ve bütünlük vurgusu



CHP NRW Birliği Başkanı İbrahim Vural konuşmasında birlik ve bütünlük vurgusu yaptı. Vural, 'Biz bir kez daha şunu gördük. Ülkemizi 15 yıldır bölüp, parçalamaya yeltenenlerin sevinçlerini 16 Nisan akşamı kursaklarında bıraktık. 16 Nisan akşamı 'Hayır' cephesi onların beynine balyoz gibi inmiştir. Türkiye'nin bir bütün olduğunun, bölünmeyeceğinin bir kez daha altını çizmiştir Türkiye halkı' diye konuştu.



Yüce Divan'a giderken terleyecekler



Son konuşmacı CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, YSK'nın hak gaspı ve Anayasa ihlali yaptığını ileri sürdü. Türkiye'de halkın 'tek adam rejimi' istemediğini ifade eden Milletvekili Havutça, 'Biz sandıklara sahip çıktık, biz milletin iradesine sahip çıktık CHP olarak. Ama YSK'nın hukuku gasp etmesinin önüne geçemedik ne yazık ki. Bu ülkede Anayasa'yı yapanlar şunu öngörmemişler, et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var YSK gibi ülkenin en üst mahkemesi, seçimlere karar veren, eğer bu insanlar yasaları çiğnerse ne yapar diye, ne yazık ki Anayasayı yapanlar düşünmemişler' ifadelerini kullandı. 'Hukuku çiğneyenlerin' bir gün hesap vereceğini belirten Namık Havutça, 'O sanık sandalyesinde Yüce Divan'a giderken alınlarından boncuk boncuk terleyecekler, bunu unutmayın. O korku onları uyutmayacak. Çünkü milletin iradesini çalanları ne tarih affeder, ne vicdan affeder' dedi.



CHP'lilerin protestosu halaylarla son buldu.



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