CHP Antalya İl Başkanı Erdem'den "İzmir'e Dökeriz" Tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "Sizi de, yedi göbek sülalenizi de, bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" sözlerinin ardından referandum çalışmalarında vatandaşların kendilerine tepki gösterdiğini söyledi. Milletvekili Bozkurt'un söylemini doğru bulmadığını ifade eden Erdem, "Burada ben bir derneğe neden 'hayır' diyeceğimizi konuşmaya gittiğimde, vatandaş çok sert bir şekilde 'bizi denize dökecekmişsiniz' diye başladı" dedi.



Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde gazetecilerle kahvaltılı buluşmada bir araya gelen CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, referandum çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdem, milletvekili Bozkurt'un bir televizyon kanalında, "16 Nisan'da yüzde 60-65 'hayır' çıkacak. Ama 'evet' çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz!" söylemiyle ilgili soruya, "Art niyetli bir söylemde bulunduğunu düşünmüyorum ama işte bu dönem ne konuşacağımızın bilinmesi gereken dönem" yanıtını verdi.



"Sandıkların başından ayrılmayacağız"



CHP'nin Antalya'daki referandum çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Mustafa Erdem, partinin ilk defa bu kadar geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun gelecek için önemli bir mesaj olduğuna işaret eden Erdem, "Bu aslında geleceğin de olumcu bir habercisi. Bütün partili arkadaşlarım, bütün yöneticilerimiz, ilçedeki yönetimlerimiz, bunlara ek olarak da gerçekten içerisinde ülke sevgisi olan farklı siyasi düşüncedeki gönüllülerin de katıldığı Türkiye genelinde çok ciddi bir çalışma var. Bu da bizi çok sevindiriyor gerçekten. Bu demektir ki Cumhuriyet Halk Partililer, içinde ülke sevgisi olanlar, iş başa düşmüşse ülke için birleşebiliyorlar. Bu anlayış CHP'yi ileride iktidara taşıyacaktır" dedi.



Seçimlerde algı yöntemlerinin yapıldığını ileri süren Erdem, seçim günü sandıkların başından her ne olursa olsun ayrılmayacaklarını ifade etti. "Hayır demek zaten sandığa gitmemek demektir, biz hayır diyeceğiz ama bu adamlar ne yapar eder, sandıktan evet çıkar" söylemlerinin vahim bir söylem olduğunu belirten Erdem, "İlk etapta evetleri çok gösteren bir sistem hep yapıldı bugüne kadar. Olabilir ve insanların hevesini kırabildiği düşünülebilir. Ama biz özellikle sandıkta görev alacak olan arkadaşları çok ciddi bir eğitimden geçirdik. Ekranda ne görülürse görülsün, ne duyum alınırsa alınsın, son noktaya kadar sandıklara sahip çıkılacak, sandıkların başından ayrılmayacağız. Biz sandığa kesin hayır geleceğine inanıyoruz. ve o sandığa giren hayır'ı bu ülkenin geleceği için dışarı çıkarmaya söz verdik" diye konuştu.



"Kesinlikle 'hayır' çıkacak"



İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden siyaset yaptığını öne süren Erdem, "Ama ben şuna inanıyorum, bu kadar dengesiz seçim bir seçim süreci yaşıyoruz. OHAL var, maddi olanakları son derece fazla iktidarın ama insanların yüreğindeki o ülke sevgisini, cumhuriyet sevgisini bunlarla değiştiremeyeceklerine inanıyorum ve bugüne kadar izlediğimiz ya da kamuoyundan aldığımız bilgi de bu yönde. Kesinlikle hayır çıkacak" dedi.



"Hayır birlikteliği seçim sonrası da devam eder"



Seçim sonrası, 'hayır' yönünde karar kılan sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerinin birlikteliğini seçim sonrası da devam edeceğini kaydeden Erdem, "Dernekler kendi üyeleriyle ilgili bağımsız olabilir, siyasi partiler kendi siyasi çalışmalarını mutlaka yapacaktır mesele memleket meselesi olduğunda en az bu kadar duyarlı olacaklarına ben inanıyorum. Çünkü bunu ben sahada gördüm" ifadelerini kullandı.



"O söylemden sonra ciddi bir tepkiyle karşılaştık"



Son olarak bir gazetecinin CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerini sorması üzerine Erdem şunları söyledi:



"İşin doğrusu sayın milletvekilimizin art niyetli bir söylemde bulunduğunu düşünmüyorum ama işte bu dönem ne konuşacağımızın bilinmesi gereken dönem. Yani ciddi bir şeyle karşılaştık aslında o söylemden sonra. Ben bir derneğe neden 'hayır' diyeceğimizi konuşmaya gittiğimde, vatandaş çok sert bir şekilde 'bizi denize dökecekmişsiniz' diye başladı. Tabi bir şeyi yumuşatmanız lazım, kavga değil. ya gel buraya girmeyelim, lafın başında da siz bize terörist dediniz' diye başlayarak yumuşatmaya çalıştım. Ne terörist denmeyi, ne de denize dökmeyi bu süreçte kullanmak bize bir şey kazandırmaz, doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimizin bir uyarısı olmuştur yani bunu şu anda yaymak mümkün değil. Ama özü bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Bazı alışkanlıklar zor atılıyor, Sayın milletvekilimiz salonda heyecana gelmiş olabilir. Art niyetli olduğunu düşünmüyorum, ama doğru da bulmuyorum." - ANTALYA