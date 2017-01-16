CHP Ankara Milletvekili Bilgehan Açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, "Sosyal medyada, hayatta olmayan kurucularımıza karşı bir nefret kampanyası sürdürülüyor. Cumhuriyeti kuranlara hakaret serbest iken, günün yöneticilerine eleştiri büyük bir suç olarak görülüyor." dedi.



Bilgehan, düzenlediği basın toplantısında, cumhuriyetin kazanımlarının değerini bilen ve kendisini Atatürk'ün, İnönü'nün torunları olarak görenlerin rahatsızlıklarını dile getireceğini söyledi.



Milyonlarca vatandaşın, kuruculara yönelik son zamanlarda artan saldırı ve hakaretler karşısında tepkili olduğunu ifade eden Bilgehan, "Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağında, Atatürk ve cumhuriyetin kurucuları ile ilgili bilgilerin azaltıldığı, önemsizleştirildiği, tarihin bazı bölümlerinin adeta silinmeye çalışıldığı gözlendi. Bu milletin gönlünden Atatürk sevgisini yok etmek mümkün değildir." diye konuştu.



Bilgehan, dünyada en çok ziyaret edilen anıtın Anıtkabir olduğunu belirterek, "Atatürk'e ilişemeyenlerin, onun en yakın dava arkadaşı İsmet İnönü'yü hedef almaları da yeni değildir." ifadesini kullandı.



İkinci Dünya Savaşı felaketini başlatarak dünyada 60 milyon insanın ölümüne neden olan Hitlerin, kendisini ve yakınlarını zehirleyerek hayatına son verdiğini, diğer diktatör Mussoli'nin ise ayağından asılarak idam edildiğini kaydeden Bilgehan, Türkiye'yi onların hışmından koruyarak savaş dışında tutabilen İsmet İnönü'nün ise 89 yaşında, sade bir Meclis üyesi olarak vefat ettiğinde Meclisin şeref salonunda binlerce vatandaş tarafından dondurucu bir gecede sabaha kadar tazimle anıldığını anlattı. CHP'li Bilgehan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sık sık Milli Şef dönemi gündeme getiriliyor ama o döneme son veren kişinin de İsmet İnönü olduğu söylenmiyor. Kendi koltuğunu bırakarak muhalefete geçen ve bunu siyasi hayatının en önemli başarısı olarak gören başka bir lider yoktur. Tek partiden çok partiye geçmek cesur bir rejim değişikliğidir.





Ben demokrasiye içtenlikle inanılan bir evde yetiştim ve geçmişten alınan derslerin geleceğimizi yönlendirmesi gerektiğine inanıyorum.



Sosyal medyada, hayatta olmayan kurucularımıza karşı bir nefret kampanyası sürdürülüyor. Cumhuriyeti kuranlara hakaret serbest iken, günün yöneticilerine eleştiri büyük bir suç olarak görülüyor. OHAL döneminde 62 bin sosyal medya kullanıcısı takip altında, 3 bin 500 kişi mesajları nedeniyle gözaltına alınmış, büyük bölümü devlet büyüklerine hakaretten tutuklular."



Ayşe Gülsün Bilgehan, Atatürk'e, İnönü'ye, milli mücadele kahramanlarına eleştiri yapılmadığını, hakaret bile değil, zaman zaman beddua edildiğini ama bunların takipsiz kaldığını savundu.