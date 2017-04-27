CHP Ankara İl Başkanı Keskin Açıklaması

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, "Ankara'da yüzde 51,2 oranında vatandaşımız, Ankara Büyükşehir Belediyesine ve şu anda Türkiye'yi yöneten kesime 'Hayır' demiştir. Bu referandum sürecinde, birlik ve beraberlik içinde sistemi nasıl götürdüysek, aynı şekilde götüreceğiz, hep birlikte Ankara Kalesi'ne CHP bayrağını dikeceğiz. Bütün stratejimizi bu şekilde belirledik." dedi.



Keskin, il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın 16 Nisan halk oylamasında parlamenter sisteme, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere sahip çıkarak yüzde 51,2 oranında "hayır" dediğini kaydetti.



Halk oylaması sürecinde, Ankara'da kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yürüttüklerini anlatan Keskin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz pusulaları geçerli saymasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.



Ankara'da başta Keçiören olmak üzere mühürsüz oyların sayımıyla ilgili birçok yerde seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten Keskin, kanuni süreç içerisinde, hangi mahkemeye ve nereye gidilecekse en son aşamaya kadar bunların takipçisi olacaklarını dile getirdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halk oylamasında kanun tanımayan çalışmalar yürüttüğünü, belediye imkanlarını kullandığını iddia eden Keskin, "Ankara'da yüzde 51,2 oranında vatandaşımız, Ankara Büyükşehir Belediyesine ve şu anda Türkiye'yi yöneten kesime 'hayır' demiştir. Şu anda içinde bulunduğumuz durum, çok önemli bir süreçtir. Bu referandum sürecinde, birlik ve beraberlik içinde sistemi nasıl götürdüysek, aynı şekilde götüreceğiz, hep birlikte Ankara Kalesi'ne CHP bayrağını dikeceğiz. Bütün stratejimizi bu şekilde belirledik." diye konuştu.



Keskin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı da kutlayarak CHP'nin Kolej meydanındaki etkinliklerde yerini alacağını bildirdi.