Chp, Anayasa Görüşmelerinden Önce Grup Toplantısı Yapacak

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak Pazartesi günü başlanması beklenen anayasa değişikliği teklifi öncesinde basına kapalı grup toplantısı yapacaklarını, oylamanın gizli gerçekleşmesi için ısrarcı olacaklarını belirtti.



Gök, anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta başlayacak görüşmelerinde CHP'nin tavrına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP milletvekillerinin tamamının Mecliste olacağını ifade eden Gök, büyük bir olasılıkla 9 Ocak Pazartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını bildirdi.



Gök, CHP'nin, Anayasa'da yapılmak istenen değişiklikler konusunda halkı aydınlatıcı şekilde görüşlerini ortaya koyacağını kaydederek, çok kapsamlı hazırlıklarının bulunduğunu dile getirdi.



Komisyonda önerge vermeyen CHP'nin, Genel Kurulda önerge verip vermeyeceğine yönelik soruya Gök, "Onlara bakacağız, değerlendireceğiz. Bu hafta sonu cumartesi il başkanları, pazar Parti Meclisi toplantımız var. Oradan çıkacak sonuçlara göre adımları atacağız." karşılığını verdi.



Gök, oylamanın gerçek anlamda gizli yapılması için çok ısrarcı olacaklarının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.