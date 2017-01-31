CHP Almanya Birlikleri "Hayır" Kampanyasını Başlattı

Almanya CHP Birlik Başkanları Mannheim kentinde toplanarak, Türkiye'de gerçekleşecek olan yeni anayasa referandum oylaması için "HAYIR" kampanyası başlattı. Referandumda izlenecek stratejiyi ela alan partililer oylama sonunda sandıktan "HAYIR" çıkması için çaba sarf edeceklerini açıkladılar. Almanya'daki toplantıda ortak alınan karar ise şöyle: "CHP Almanya Birlik Başkanları 28 Ocak Cumartesi Mannheim'da toplanarak Referandumda Almanya'da izleyecekleri stratejiyi ele almışlardır. Toplantıya Ali Ercan (Hessen/Saarland/Rheinland-Pfalz), Cemal Bulut (Kuzey Ren Vestfalya), Kazım Kaya (Baden-Württemberg), Kenan Kolat (Berlin), Nihat Yazıcı (Aşağı Saksonya), Yaşar Yuvanç (Kuzey Bavyera) katılmışlardır. Yapılan ayrıntılı değerlendirmede hedefin Almanya'dan Hayır çıkmasının sağlanması olarak belirlendiği toplantıda, farklı Hayır kampanyalarının yapılmasında yarar görüldüğü, tüm toplumsal kesimlerin bu tür kampanyalar yapmasının yararı üzerinde durulmuştur. CHP Almanya Birlikleri, Almanya'daki diğer sivil toplum örgütleriyle görüşmek ve ortak stratejiler geliştirmek üzere bir araya gelecektir. "Almanya Hayır Diyor" Kampanyasının başarıya ulaşması için tüm örgütlerin yoğun çalışma yapacaklarını açıkladıkları toplantıda, kullanılacak malzeme ve argümanların da hazırlanmakta olduğu bildirilmiştir. Kampanya döneminde Birliklerin bölgelerinde toplantılar, gösteriler, stantlar, çadırlar gibi yöntemlerle tabana inilerek, özellikle kararsız seçmenlerin Hayır vermesinin sağlanacağı dile getirilmiştir. CHP Genel Merkezinin de gerekli desteği vereceği öğrenilirken, vatandaşlara da mutlaka sandığa gidilmesi, sandıklara sahip çıkılma çağrısı yapılması da kararlaştırılmıştır." - Rnberg