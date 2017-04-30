Chp, AİHM İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

CHP, AİHM başvurusu için hazırlıklarını sürdürüyor. Mahkemenin daha önce halk oylamalarına ilişkin verdiği bir karar bulunmuyor.
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