Chp, AİHM'e Gidiyor

CHP, referandum sonucunu AİHM'e taşıma kararı aldı.

Chp, AİHM'e Gidiyor

CHP, referandum sonucunu AİHM'e taşıma kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhuriyet Halk Partisi, Referandum, Aihm, Chp, Karar
reklam
sponsored ads