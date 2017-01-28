CHP Adana Milletvekili Türkmen'den 1 Milyon 200 Bin Liralık Haberleşme Giderine İlişkin Açıklama...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderine ilişkin yaptığı açıklamada "Kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması kişinin ben olmadığını düşünüyorum" dedi.



1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideriyle gündeme gelen CHP'li vekil Türkmen konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Masrafın sorumlusunun kendisi olmadığını söyleyen Türkmen, milletvekili olarak çalışmalarını SMS ve yazılı bildirimle kamuoyuna aktardığını kaydetti.



Türkmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunu iyi bilsin, milletvekili olarak gerek divan üyesi olduğum süre boyunca gerekse daha sonra yaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimiz ve milli iradedir. Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamız ve hareketimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." - ADANA