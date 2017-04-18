Chp, Adana'da Mühürsüz Oy Pusulalarının İptalini İstedi

CHP Adana İl Başkanlığı, halk oylamasının ardından evet oyu çıkan Sarıçam, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Kozan, İmamoğlu, Feke, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde tüm sandıklarda, YSK'nın geçerli saydığı mühürsüz oy pusulalarının iptalini istedi.



İl Başkanı Ayhan Barut, İl Hukuk Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Remzi Ümit Atay ve kurul üyeleri ile birlikte ilçe seçim kurullarına sevk edilmek üzere Seyhan Bölge Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz nedenlerini ve taleplerini içerenk dilekçe verdi.



Başvuruda, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bitlis'in Güroymak İlçesi'ndeki seçimlerde itirazlar üzerine oyların 4'üncü kez sayımında kullanılan zarflardan bir adedinde mühür olmadığının tespiti üzerine seçimin iptaline karar verdiği vurgulandı. YSK'nın seçim günü yaptığı açıklamalarla seçimde adalet ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen dilekçede şu görüşlere yer verildi:



"Sandık kurulları filigran olup olmadığını kontrol etmeksizin, bu pusulaları geçerli kabul etmiştir. Bu pusulaların geçerli kabul edilmesi olanaksız olduğundan buna yönelik itirazların ise şikayetin varlığına tabi olmaması gerekir. Bu aykırılık ise ancak seçim kurullarınca yapılacak inceleme ile saptanabilecektir.Sarıçam, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli, Kozan, İmamoğlu, Feke, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde mühürsüz zarf ve oy pusulalarının iptali veya yapılan tüm seçimlerin iptal edilerek yeni bir seçim tarihi verilmesini saygılarımızla talep ederiz."



- Adana