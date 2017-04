Chp: Adalet Tesis Edilene Kadar Gereken Her Adımı Atacağız

CHP İl Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevini ihlal etmiş, hukuku ayaklar altına almıştır. YSK tarafından halkoylamasında alınan karar, seçim güvenliğine yönelik bir darbe, halkın iradesine yönelik bir kumpas girişimidir. Referandumu 'Mühürsüz Referandum' kılan bu kumpas, halkın iradesini ortadan kaldıramaz. CHP, halkımızın hakkını sonuna kadar savunacak, adalet tesis edilene kadar gereken her adımı atacaktır" denildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, Ankara'da referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya gelen CHP il başkanlarının toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, CHP'nin adalet tesis edilene kadar gereken her adımı atacağı vurgulandı. CHP İl Başkanları Toplantısı'nın sonuç bildirgesi şöyle:



"Hükümetin, rejim değişikliğini öngören 'Anayasa Değişikliği' teklifini kabul ettirmek için ahlak ve hukuka sığmayacak bir şekilde bütün devlet imkanlarını kullanmasına, halkı tehdit etmesine, 'Hayır' kampanyası yapanların engellenmesine ve daha birçok usulsüzlüğe karşın, vatandaşlarımız 16 Nisan'da sandığa gitmiştir. Ülkemiz demokrasisi için umut verici bir katılımla iradesini sandığa yansıtan vatandaşlarımızın en az yarısı değişiklik teklifine 'Hayır' demiştir. Ancak, 67 yıldır demokrasinin temel ilkelerine uygun şekilde adil ve eşit seçimlerin yapıldığı ülkemizde, bir takım tuzaklar ve kanun dışılıklarla halkın iradesi gasp edilmiştir. İstanbul, Ankara, İzmir dahil 30 büyükşehrin 17'sinde ve tüm Türkiye'de gürleyen 'Hayır' sesi, milli iradeye ve demokrasiye hiçbir saygısı olmayan odaklar tarafından bastırılmaya çalışılmıştır.



Bu sürecin aracı kurumu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevini ihlal etmiş, hukuku ayaklar altına almıştır. Görevi kanunlara uymak ve yasaları uygulamak olan kurum adeta bir çete gibi davranarak kanunun açık emirlerine aykırı hareket etmiş, hukuku tanımak yerine hukuku yok etmiştir. YSK tarafından halkoylamasında alınan karar, seçim güvenliğine yönelik bir darbe, halkın iradesine yönelik bir kumpas girişimidir. Referandumu 'Mühürsüz Referandum' kılan bu kumpas, halkın iradesini ortadan kaldıramaz. Tarihi demokrasi mücadelesinin altın sayfalarıyla dolu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) halkımızın hakkını sonuna kadar savunacak, adalet tesis edilene kadar gereken her adımı atacaktır."



- Ankara