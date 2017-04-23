CHP 23 Nisan'ı Taksim'de Kutladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları bulunan grup, CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Grup buradan İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kortejin ön kısmında çocuklar ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yürüdü. Başkan Canpolat yürüyüşün ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Burada konuşan Canpolat, "23 Nisan egemenliğin tek adamdan alınıp halka verildiği gündür. Hayır daha bitmedi. Ülkemiz işgal altındayken, dört tarafta uluslararası sermaye ve işgalci güçlere karşı mücadele veren; saltanattan yetkiyi alıp bir tek kişiye değil millete, milletten de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren bu halk kendi meclisine sahip çıkacaktır. Hayır daha yeni başladı. Güçlendirilmiş bir parlamentoyla, tek adam saltanatına karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesini devam ettireceğiz" dedi.



- İstanbul