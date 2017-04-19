CHP 2 Saatte Çark Etti

Levent Gök'e, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazeteciler, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin, 'Meclis'ten de çekilmeyi düşünebiliriz.' şeklindeki açıklamasını hatırlattı. CHP'nin Meclis'ten çekilip çekilmeyeceği sorusuna karşılık Gök, 'Referandum sürecinde yaşananlar ve özellikle YSK'nın başını çektiği skandallar' üzerine toplumun değişik çevrelerinde öfke b...