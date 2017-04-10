- Chobani'nin hikayesi belgesel oldu



NEW YORK - ABD'de yayınlanan 60 Dakika Programı'nda, Hamdi Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani markasının kuruluş hikayesi tanıtıldı.

ABD'nin CBS kanalında yayınlanan dünyanın en önemli haber programları arasında yer alan 60 Dakika (60 Minutes), son bölümünü Hamdi Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani'ye ayırdı. Programda, Türk işadamı Hamdi Ulukaya, 23 yıl önce ABD'ye ilk geldiği günden başlayarak kurucusu olduğu Chobani markasının hikayesini izleyicilerle paylaştı. 1968'den bu yana yayınlanan 60 Dakika adlı haber programı, 9 Nisan'da yayınlanan son bölümünde Türk iş adamı Hamdi Ulukaya'yı ağırladı.

Sunuculuğunu Steve Kroft'un yaptığı programda Ulukaya, Türkiye'de geçen çocukluk yıllarından bugüne uzanan hikayesini ayrıntılarıyla anlattı. Yolculuğuna bundan 23 yıl önce öğrenci vizesiyle, dil bilmeden ve cebinde çok az parayla başlayan Hamdi Ulukaya'nın, Chobani'yi ABD'nin en hızlı büyüyen markalarından biri haline getirmesi programda çarpıcı bir başarı hikayesi olarak işlendi. 60 Dakika programının "Chobani'nin Patronu" (Chief of Chobani) başlıklı bölümünde markanın temsil ettiği değerlerden üretim süreçlerine, yarattığı istihdamdan çalışan politikasına ve Ulukaya'nın başta mülteci sorunu olmak üzere pek çok alanda sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü çalışmalara kadar çeşitli konulara yer verildi.

CBS kanalının internet sitesinde program için Hamdi Ulukaya ile yapılan röportajın metni de yayınlandı. Metinde Ulukaya'nın Chobani markasıyla ABD'de bir göçmen olarak yarattığı istihdama dikkat çekilerek, "Bugün Chobani çalışanlarının yüzde 70'i ABD doğumlu, yüzde 30'u ise göçmen ve mültecilerden oluşuyor" bilgisine yer verildi.