Chippin'den 23 Nisan'a Özel Fırsatlar

Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı'nın alışveriş yaptıkça kazandıran inovatif mobil uygulaması Chippin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel fırsatlar sunuyor.



Tanı'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yenilikçi ve lokal alışveriş uygulaması Chippin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli fırsatlarla kutluyor.



Bayramı hem çocuklar hem de büyükler için coşkulu hale getiren Chippin, yeni üye olanlara, nisan sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri Vialand Tema Park giriş biletlerini 99 lira yerine sadece 54,99 liraya satın alma imkanı sunuyor.



20-23 Nisan'da Safir Optik'ten yapılacak alışverişlerde çocuk gözlüklerine yüzde 50'lik indirim fırsatının yanı sıra 21-23 Nisan'da Modasaat'ten Chippin'le yapılan mobil alışverişlerde tüm çocuk saatleri 19,90 liralık tek fiyattan satışa sunuluyor.



Kullanıcılar ayrıca, 22-23 Nisan'da Limon Store'dan yaptıkları alışverişlerde 30 liraya kadar Chippin'i geri kazanma şansı yakalıyor.



23 Nisan günü Velespit Bisiklet'ten yapılan alışverişlerde ise tüm bisikletler için bin lira ve üzeri alışverişlere 200 lira Chippin ve 100 liralık indirim avantajı sunuluyor.



Kampanya sonrasında Chippin'le her mobil ödemede yüzde 5'e varan Chippin kazanılıyor ve tüm alışverişler fırsata dönüşüyor.