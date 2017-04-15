Chippin'de Markayı Uygulama Değil Kullanıcı Seçiyor

Tanı'nın Genel Müdürü Hülya Varlık, "Chippin'de tüketicilerini mil puana odaklayan programlardan farklı olarak, tüketicinin odaklandığı ve hoşlandığı motivasyonları kendisinin belirlemesine olanak sağladık. Müşterisini merkeze alan mobil sadakat uygulamamız Chippin'le lokal esnafı da büyük markayı da destekleyen ve ikisini bir bütünde birleştiren bir dünya hayalimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren, omnichannel (çoklu kanal) yaklaşımıyla firmaların ihtiyaçlarına özel butik CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) hizmetleri sunan Tanı'nın Genel Müdürü Varlık, Türkiye'nin en etkili mobil konferanslarından Webrazzi Mobil 2017'de konuşmacı olarak yer aldı.



"Yeni bir kanal olarak mobil değil sadece mobil" panelinde Tanı bünyesinde geliştirilip kullanıcılara sunulan mobil sadakat uygulaması Chippin'i anlatan Varlık, Chippin'in bir startup projesi olarak hayata geçirilerek şu anda 100 bin üye tarafından kullanılan bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti.



Varlık, "Chippin'de tüketicilerini mil puana odaklayan programlardan farklı olarak, tüketicinin odaklandığı ve hoşlandığı motivasyonları kendisinin belirlemesine olanak sağladık. Müşterisini merkeze alan mobil sadakat uygulamamız Chippin'le lokal esnafı da büyük markayı da destekleyen ve ikisini bir bütünde birleştiren bir dünya hayalimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.



Chippin'in bir kampüs projesi olarak ortaya çıktığını ifade eden Varlık, tanıtım kampanyası kapsamında gelen alışveriş fişlerinin yüzde 65-70'inin lokal esnaftan geldiğinin dikkatlerini çektiğini aktardı.



Varlık, bu kapsamda Chippin'i öncelikle İstanbul odaklı Kadıköy bölgesinden başlayarak büyüttüklerini de anımsattı.



Chippin üyelerinin görmek istediği tüm markaların fişlerini mobil aplikasyon üzerinden göndererek paylaşabildiğini belirten Varlık, "Chippin bizim için tüketici tarafında sadece hayal ettikleri ürünleri kazanmayı sağlayan bir uygulama değil. Aynı zamanda biriktirdiklerini paylaşabildikleri, arkadaşlarına destek olabildikleri veya nakit paraya çevirebildikleri bir uygulama olma özelliği de taşıyor. Üye firmalar tarafında ise sadece büyük markalarla kalmıyoruz. Bugün bir balıkçı, bir kuaför, bir pilates hocası veya mahallemizin bakkalı dahi mobil ödeme alabiliyor. Bu bakımda Chippin, biraz da herkese yayılmış bir ekonomik imkan." değerlendirmesinde bulundu.