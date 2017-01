Chicago'ya "Güvenlik" Yardımı

NEW ABD'de son bir yılda 762 kişinin cinayete kurban gittiği Chicago kentinde şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla New York Polis Teşkilatından (NYPD) yardım istendi.



Ülkede son 19 senede en fazla cinayet vakasının yaşandığı kent olan Chicago'nun emniyet teşkilatı yetkilileri, yeni açıklanan verilere göre son yılların en az cinayet olayının görüldüğü New York'un emniyet birimi NYPD'den bilgi yardımı talebinde bulundu.



New York Emniyet Müdürü James O'Neill, bağlı olduğu New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile düzenlediği basın toplantısında, New York'ta ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının 1960'lı yılların seviyelerine indiğini bildirdi.



Chicago emniyetinin NYPD'nin güvenlik stratejilerini öğrenmek üzere New York'a geldiğini aktaran O'Neill, New York'un örnek başarısının çok çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti.



NYPD'nin açıklamasına göre, New York'ta geçen bir yıl içindeki 998 silahlı şiddet olayında 335 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, son yılların en düşük cinayet vakası olarak gerçekleşti. Geçen bir yılda 3 bin 350 silahlı şiddet olayının gerçekleştiği Chicago'da ise 762 kişi yaşamını yitirmişti.



New York'taki cinayet vakalarının, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın sürdürmeyi düşündüğü "durdur ara" uygulamasının yüzde 97 azaltılmasına rağmen düştüğü dikkati çekti.



Belediye Başkanı Blasio, New York'taki cinayet vakalarının azalmasında polisle toplum arasındaki ilişkileri derinleştirmelerinin büyük payı olduğunu belirtti.



New York'ta bütün zamanların en yüksek cinayet vakası, 2 bin 245 kişinin öldürüldüğü 1990 yılında gerçekleşmişti.