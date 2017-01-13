Chicago Polisinin Aşırı Güç Kullandığı Raporlandı

CHICAGO (AA) – ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada "Chicago polisinin aşırı güç kullandığı" sonucuna ulaşıldı.





Adalet Bakanı Loretta E. Lynch, Chicago polisinin aşırı güç kullandığı yönündeki iddiaların incelendiği soruşturmanın sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Adalet Bakanlığının 13 aydır yürüttüğü federal soruşturma sonucunda, Chicago Polis Departmanı (CPD) tarafından müdahale edilen olaylarda aşırı güç kullandığının belirlendiğini kaydeden Bakan Lynch, federal bir yargıç denetiminde gerçekleşecek bir reform planı üzerinde CDP ile anlaşma sağlandığını duyurdu.





Polisinin aşırı güç kullanmasının genel olarak yetersiz eğitim ve sorumluluk prosedürlerinden kaynaklandığını vurgulayan Bakan Lynch, ortaya çıkan sonucun sadece Chicago haklı açısından değil, işlerini güvenli ve etkin bir biçimde yapmaya çalışan polisler açısından da kötü olduğunu söyledi. Lynch, daha güçlü, daha güvenli ve daha bağlı bir Chicago inşa etmenin zor ama temel nokta olduğunu sözlerine ekledi.





Chicago'da 17 yaşındaki siyahi genç Laquan McDonald'ın 2 yıl önce polis tarafından öldürülmesi üzerine polis şiddetine yönelik tepkiler en üst seviyeye ulaşmış; çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.