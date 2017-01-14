Chicago Polisi Irkçı Davranışlara Göz Yumdu'





ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmada "Chicago polisinin aşırı güç kullandığı" ortaya çıktı.



13 ay süren soruşturma sonucunda polisin ırkçı davranışlara göz yumduğu, görev suistimallerine karşı da sessiz kaldığı kanısına varıldı.



Soruşturmayla ilgili ayrıntı bilgiler Adalet Bakanı Loretta Lynch'ten geldi.



Lynch, "Chicago Polis Departmanı, polislerin etkin, güvenli ve kanunlara uygun şekilde çalışabilmeleri için yeterli eğitimi vermiyor. Görevin suistimal edildiği yönündeki şikayetlerle eğitimdeki eksikliklere dair veriler olması gerektiği gibi incelenmiyor. Polis müdahalelerinde güç kullanımının aşırı olup olmadığı ya da gerekliliği yeterince sorgulanmıyor" dedi.



Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Vanita Gupta da Chicago'da polisin ölümcül ve ölümcül olmayanlar dahil kullandığını gücün 'aşırı' olduğunu söyledi. Gupta bazı durumlarda polisin, tehdit oluşturmamalarına rağmen, sivillere ateş ettiğini belirtti.



Soruşturma, iki yıl önce siyahi bir gencin polis tarafından öldürülüğünü gösteren kayıtların internette paylaşılmasının ardından açılmıştı. Silahsız olmasına rağmen 17 yaşındaki Laquan McDonald adlı gence polisin 16 kez ateş ettiği ortaya çıkmıştı.



Soruşturma raporunda Chicago'da 2016 yılında 762 kişinin polis kurşunuyla hayatını kaybettiği, bu sayının bir önceki yıla göre 300 daha fazla olduğu yazıldı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irkçılık ABD Chicago ırkçı Adalet Şikago göz polisi yumdu Polis şiddeti davranışlara Gepost: 14 januari 2017