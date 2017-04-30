Chicago'nun Çukurları Sanat Eserine Döndü

Dış etmenlerle hasar gören yollarda oluşan çukurlara sanat eli değdi. Özellikle kış aylarından sonra yollarda açılan çukurlar her ne kadar belediyeler tarafından onarılarsa da işin içine sanat girince ortaya farklı görüntüler çıkıyor.



Bakışları umursamadan sanatını icra eden sanatçı, yaptığı işten gayet memnun olduğunun da altını çiziyor. Kış sonrası çukurlar, hem arabalar, hem de yayalar için kabusa dönüşüyor. Fark edilemeyen çukurlar bu sanat dokunuşu ile hem fark edilebilir oluyor, hem de göze hitap ediyor.



Jim Bachor'un da günlük hayatında kabusu olan çukurlara çözüm yolu ararken sanatı aklına gelmiş. Chicago halkı da sanatçının bu girişiminden gayet memnun olduğunu dile getiriyor.