Chicago Fed Başkanı Evans Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans, bankanın bu yıl üç kez faiz artırmasının mümkün olabileceğini söyledi.



Evans, Chicago'da düzenlenen bir konferansta, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkına sahip olan Evans, faiz artış patikasının zamanla netleşeceğini belirterek, "Ben hala iki faiz artışının makul olduğunu düşünüyorum, ancak bu, verilerin nasıl geldiğine bağlı olacak. Eğer veriler biraz daha güçlü gelirse, üç faiz artışı imkansız olmaz." ifadesini kullandı.





ABD ekonomisinin doğru yolda ilerlediğini dile getiren Evans, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 2-2,5 aralığında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.



Evans, ülkede 20 Ocak'ta iş başı yapacak Donald Trump yönetiminin yüzde 3 büyümeye ulaşmak için verimliliği ve emek arzını artıracak politikalar izlemesi gerektiğini bildirdi.



Diğer politikaların büyümeyi kısa vadede artırsa bile sürdürülebilir olmayacağını belirten Evans, mali politikalardaki değişimin Fed'in kamuoyuyla iletişiminde zorluklara yol açabileceğini de sözlerine ekledi.



Bu arada, Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker da bugün yaptığı açıklamada, bankanın bu yıl faiz oranını piyasaların beklediğinden daha hızlı artırmak zorunda kalabileceğini belirtmişti.



Fed'in para politikalarını belirleyen FOMC'nin bu yılki 8 toplantısından ilki 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.