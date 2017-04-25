Chicago'da Anzak Anma Töreni

Çanakkale Savaşı sırasında Gelibolu'da hayatını kaybeden Anzak askerleri ABD'nin Chicago kentinde anıldı.



Kent merkezindeki Vietnam Gazileri Anıtı önünde gerçekleştirilen programa aralarında Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar'ın da bulunduğu birçok ülke temsilcisi ve vatandaşları katıldı. Acar, programda Atatürk'ün Anzak analarına hitaben yazdığı mektubu okudu.



Başkonsolos Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Chicago'da, Çanakkale kara savaşlarının 102. yılında birbirleriyle savaşmış, kanlı ve çetin bir mücadelenin içine girmiş insanların çocukları, torunları, torunlarının çocukları olarak bizler, birbirinden nefret etmeden, birbirine düşmanlık beslemeden yan yana, omuz omuza ortak geçmişimizi birlikte hatırladık" dedi.



Vatan savunmasının destanını yazmış bir milletin ferdi olarak, Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine hitaben söylediği "ölümüz" sözleri Chicago'nun ortasında yüksek sesle okumanın onurunu yaşadığını ifade eden Acar, "Bugün ben, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı meslektaşlarım geçmişin, birlikte, barış içinde hatırlanabileceğini ve yeni nesillere düşmanlık yerine kardeşlik öğretilebileceğini bir kez daha ispatladık. 25 Nisan'da sergilediğimiz bu dostluk ve barış tablosunun 24 Nisan'da 'soykırım' tüccarlığı ve çığırtkanlığı yapanlara da örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından çelenk koyma merasimi gerçekleştirildi, ulusal marşlar okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada duygulu anlar yaşandı.