Chicago'da "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi"

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi", Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda açıldı.



Chicago Başkonsolosu Umut Acar'ın sergi için verdiği yemekli resepsiyona, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek başkanlığında ABD'ye gelen firma temsilcileri ve ABD'de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.



Başkonsolos Acar, yaklaşık 40 fotoğrafın yer aldığı "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



Acar, 15 Temmuz'un Türk insanı için üzüntü, korku ve aynı zamanda gururla hatırlanan bir tarih olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz'da ve sonrasında hissedilen üzüntü, korku ve gurur duygularını, en iyi şekilde anlatan AA sergisini Başkonsolosluğumuzda açmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.



Darbe girişiminin AA muhabirlerinin objektifleri sayesinde ölümsüzleştiğini vurgulayan Acar, "Sergide, yaşanan tahribatı en iyi şekilde anlatan, çok duygusal, unutulmaz fotoğraflar var. Ocak ayı süresince tüm vatandaşlarımız ve Amerikalılar bu sergiyi ziyaret edebilecekler." dedi.



Sergiyi gezen ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini kağıda dökebilecekleri bir de anı defteri oluşturduklarını dile getiren Acar, "Tüm vatandaşlarımızı ve yabancı dostlarımızı bu sergiye davet ediyoruz." diye konuştu.



Acar, serginin Chicago'dan sonra Türkiye'nin diğer temsilciliklerinde açılacağını ifade ederek, "15 Temmuz günü yaşananları daha iyi anlatabilmek adına, bu serginin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten unutulmaz bir iş yaptılar. İnşallah böyle fotoğraflar çekme gereği bir daha duyulmaz." değerlendirmesinde bulundu.



15 Temmuz Darbe girişimi tüm dünyaya anlatılmalı



TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Çömlek de darbe girişimiyle ilgili Türkiye içinde yoğun çalışmaların yapıldığına işaret ederek, Chicago Başkonsolosluğu'nda açılan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" gibi yurt dışındaki çalışmaların, yaşananları tüm dünyaya anlatmak açısından önemli bir görev olduğunu söyledi.



Sergiyi gezerken incelediği her fotoğrafın, kendisini 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan zorlu günlere götürdüğüne dikkati çeken Çömlek, "Bugün Türkiye dünyanın dört bir yanında, her alanda çok daha aktif bir rol üstlenmektedir. Darbe girişiminden sonra bizlere düşen çalışmak, çok daha fazla çalışmaktır. 15 Temmuz'dan önce ne yapıyorsak, bugün daha iyisini yapacağız." diye konuştu.



Sergiyi gezdikten sonra anı defterine duygularını aktaran Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray Ütücü de "Fotoğraflar inanılmaz etkileyici. Bu fotoğraflar bizleri hüzünlendirse de genel anlamda her biri ayrı gurur kaynağı. Böyle bir milletin ferdi olmak bizler için gurur verici." dedi.



Darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz günü İzmir'de olduğunu belirten Ütücü, "Olayları Türkiye'de yaşadım. 10 dakikada o kadar insanın sokaklara dökülmesi, meydanlarda toplanması unutulmaz bir destandı. 15 Temmuz içeride ve dışarıda vatan hainlerinin içimizden temizlenmesi, devlet kurumlarından ayıklanması adına büyük bir vesile olmuştur." açıklamasında bulundu.



Ütücü, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflara hüzün ve gururla baktığını ifade ederek, "Fotoğrafları çekenlere, bu sergiyi hazırlayanlara şükranlarımı iletmek istiyorum.

Chicago Ticaret Merkezi olarak, Türk ve yabancı ortaklarımıza 15 Temmuz günü yaşananları anlatabilmek adına bu sergiyi bünyemizde açmayı çok isteriz." dedi.



Ocak ayı boyunca Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda gezilebilecek sergi, daha önce de Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından düzenlenen kongrede açılmıştı.