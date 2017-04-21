Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı Başladı

ABD'nin en popüler etkinliklerinden birisi olarak kabul edilen Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı, bu yıl 8'inci kez ziyaretçilere kapılarını açtı.



McCormick Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan fuar, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerinin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.



Sabahın erken saatlerinden itibaren fuar alanı girişi ve gişeler önünde sıra oluşturan ziyaretçiler, makyaj ve kostümleriyle popüler çizgi roman ve film karakterini canlandırmaya çalıştı.



Sanat dünyasından birçok ünlü ismi de ağırlayan fuarda, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı. Fuarda birçok farklı konuda panel ve özel gösteriler de yer alıyor.



Ülkenin birçok bölgesinden binlerce kişinin katılması beklenen fuar, 23 Nisan'da sona erecek.