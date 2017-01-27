Chevron'un Net Kar ve Geliri Arttı

NEW ABD'nin en büyük ikinci enerji şirketi Chevron, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.



Chevron'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 31,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 29,2 milyar dolar gelir elde etmişti.



Firma, 2015'in dördüncü çeyreğinde 588 milyon dolar zarar açıklarken, 2016'nın aynı dönemde 415 milyon dolar net kar yakaladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Chevron Üst Yöneticisi (CEO) John Watson düşük petrol fiyatlarına işaret ederek, şirketin piyasa şartlarına hızlı müdahale ederek sermaye harcamalarını 14 milyar dolar azalttığını bildirdi.



Watson, bu sene de harcama ve maliyetlerin sıkı şekilde kontrol edilerek, Chevron'un 2017 birinci çeyreğinde üretimini ve gelirini artırmak istediğini belirtti.